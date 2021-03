Papst zieht positive Bilanz seines Irak-Besuchs

Das Oberhaupt der katholischen Kirche nannte die Reise, die am Montag zu Ende gegangen war, in seiner Generalaudienz am Mittwoch im Vatikan einen „historischen Besuch“. Er sei nach seiner Rückkehr „voller Dankbarkeit“.Der Papst berichtete, er habe an vielen Stationen und von Gesprächspartnern positive Reaktionen bekommen. Das Treffen mit dem höchsten schiitischen Geistlichen des Iraks, Großajatollah Ali al-Sistani, nannte er eine unvergessliche Begegnung.Weiter sagte der 84 Jahre alte Franziskus: „Möge Gott, der der Friede ist, dem Irak, dem Nahen Osten und der ganzen Welt eine Zukunft der Geschwisterlichkeit schenken.“ Der Papst aus Argentinien besuchte vom 5. bis 8. März den Irak.

apa