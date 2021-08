Papst zu Afghanistan: Können nicht gleichgültig bleiben

Papst Franziskus hat zu mehr Hilfe für die Menschen in Afghanistan aufgerufen. „In historischen Momenten wie diesem können wir nicht gleichgültig bleiben, das lehrt uns die Geschichte der Kirche“, sagte das Katholiken-Oberhaupt am Sonntag nach dem Angelusgebet in Rom. „Als Christen sind wir in dieser Situation in der Pflicht. Deshalb appelliere ich an alle, das Gebet zu verstärken und zu fasten.“