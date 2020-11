Papst zu Anschlag in Wien: „Schluss mit Gewalt“

Papst Franziskus hat am Dienstag den Anschlag in Wien verurteilt. In den sozialen Medien drückte er „Leid und Bestürzung“ wegen des terroristischen Attentats aus. Er bete für die Opfer und ihren Familienangehörigen.