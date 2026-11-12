Das 35-Millionen-Einwohner-Land leidet notorisch unter politischer Instabilität. Leo wurde am Flughafen von der rechtsgerichteten Präsidentin Keiko Fujimori empfangen. Die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori ist bereits das neunte Staatsoberhaupt binnen zehn Jahren.<BR \/><BR \/>Auf dem Weg in die Stadt jubelten Hunderttausende dem Papst am Straßenrand zu. Durch den Besuch „ihres“ Papstes erhoffen sich viele Peruaner bessere Zeiten. Aus seinen Jahren als Bischof hat Leo auch einen peruanischen Pass.<BR \/><BR \/>Bei einem Empfang im Nationaltheater äußerte der 71-Jährige „tiefe Dankbarkeit über die Rückkehr in meine Heimat“. „Heute verstehe ich, wie viel von diesem Land in mir weiterlebt und wie viel von meiner eigenen Geschichte auch Euch gehört.“<BR \/><BR \/>Leo ließ aber auch die Gelegenheit nicht aus, mahnende Worte an die peruanischen Parteien zu richten. „Ich möchte alle ermutigen, Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit und die Bereitschaft zur Begegnung zu pflegen.“ Er rief die Politik auf, Gräben zu überwinden. „Gelebte Demokratie bedeutet anzuerkennen, dass niemand alle Antworten besitzt und unterschiedliche Auffassungen einer aufrichtigen gemeinsamen Sorge um das Wohl des Landes nicht entgegenstehen.“ Fujimori hatte sich bei der Wahl dieses Jahr nur hauchdünn gegen einen linken Kandidaten durchgesetzt.<BR \/><BR \/>Zuvor hatte der Papst noch in Argentinien im Beisein von mehreren Hunderttausend Menschen einen weiteren Gottesdienst unter freiem Himmel gefeiert. Im Wallfahrtsort Luján nahe der Hauptstadt Buenos Aires würdigte er insbesondere seinen argentinischen Vorgänger, den zu Ostern vergangenes Jahr gestorbenen Papst Franziskus. Leo kehrt am Dienstag nächster Woche nach Rom zurück. Erste Station seiner Südamerika-Reise war Uruguay.<BR \/><BR \/>Zum Reiseprogramm in Peru gehört neben einem Abstecher in den Amazonas-Regenwald auch ein Ausflug auf 3.700 Meter in die Anden, was wegen der dünnen Höhenluft nach Leos Lungenoperation als heikel gilt. Dem 71-Jährigen war erst Mitte Oktober ein bösartiger Tumor im rechten Lungenflügel entfernt worden. Nach Angaben der behandelnden Ärzte ist er nun wieder krebsfrei.