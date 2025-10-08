<BR \/>Auf Vorschlag von Landesrat Christian Bianchi müssen sie den ihnen zugewiesenen Landesparkplatz nur mehr für zehn statt zwölf Monate bezahlen. Teilzeit-Lehrer entrichten die Hälfte.<BR \/><BR \/>Was kaum einer weiß: Das Land nennt übers ganze Land verstreut rund 2.000 Parkplätze sein Eigen. Um die Diensttätigkeit zu unterstützen, können sie Mitarbeitern zugewiesen werden. Derzeit sind 1.030 Parkplätze an Lehrkräfte und 1.000 an Verwaltungsangestellte des Landes vergeben, die dafür eine monatliche Gebühr entrichten.<BR \/><BR \/> Laut Daniel Bedin, Ressortchef der Abteilung Hochbau, Vermögen und Grundbuch, beträgt sie im Regelfall 40 Euro. Je 50 Mitarbeiter aus beiden Kategorien sind derzeit von der Gebühr befreit – alle anderen zahlen. Derzeit fließen über diese Schiene rund 570.000 Euro im Jahr in die Kassen des Landes.<h3>\r\nEinige Neuerungen beschlossen<\/h3>Auf Vorschlag von Landesrat Christian Bianchi hat die Landesregierung gestern einige Neuerungen für die Lehrkräfte beschlossen. „Nachdem sie im Sommer zwei Monate nicht an den Schulen tätig sind, sehen wir ein Jahres-Abo vor, mit dem der Parkplatz nur für zehn Monate zu bezahlen ist“, so Bianchi. Supplenten, die oft nicht wissen, an welcher Schule sie im Herbst arbeiten, können den Parkplatz bis 30. Juni abmelden. Für die Teilzeitkräfte unter den Lehrern sinkt die Gebühr auf 20 Euro.<BR \/><BR \/>Neu ist auch eine Regelung für Mitarbeiter mit Beeinträchtigung. Beträgt diese über 65 Punkte, so werden sie von der Parkplatzgebühr befreit. Bei 46 bis 65 Punkten sind 20 Euro zu entrichten. Unter 46 Punkten fallen 40 Euro Gebühr an.<h3>\r\nDas sind die Ausnahmen<\/h3>Bleibt zu sagen, dass das Land nicht von allen eine Gebühr verlangt. Ausgenommen sind u.a. Amtsdiener und Putzpersonal, das vor 7 Uhr und nach 19 Uhr arbeitet, Mitarbeiter, die keine Öffis benutzen können, oder Bedienstete, die drei Mal pro Woche mit dem Privatauto im Außendienst sind.