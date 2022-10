Parlament tagt erstmals am Donnerstag – Meloni auf der Suche nach Ministern

Streit um Amt des Senatspräsidenten

Roberto Calderoli will Senatspräsident werden. - Foto: © ANSA / Gianpaolo Magni

Iganzio La Russa geht für Fratelli d'Italia ins Rennen um den Vorsitz im Senat. - Foto: © ANSA / Riccardo Antimiani

Fachleute erteilen Meloni Absage

Giancarlo Giorgetti könnte Wirtschaftsminister werden. - Foto: © AFP / TIZIANA FABI

Beratungen über Regierungsbildung

Staatspräsident Sergio Mattarella obliegt es, den Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen. - Foto: © ANSA / Francesco Ammendola - Ufficio pe

Bei der konstituierenden Sitzung des neugewählten Parlaments werden die Präsidenten der beiden Kammern gewählt. Erst danach kann der offizielle Prozess der Regierungsbildung beginnen. Mit der ersten Parlamentssitzung beginnt offiziell die 19. Legislaturperiode in der republikanischen Geschichte Italiens.Die Mitte-Rechts-Koalition um Wahlsiegerin Giorgia Meloni, die in beiden Kammern über eine solide Mehrheit verfügt, will sich offenbar nicht an die politische Tradition halten, laut der die Opposition den Vorsitz eines der beiden Parlamentsflügel erhält. So sollen beide Parlamentskammern von Spitzenpolitikern des Mitte-Rechts-Blocks besetzt werden, wie italienische Medien berichteten.Die Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und die Fratelli d'Italia Melonis streiten sich um das Amt des Senatspräsidenten. Für den prestigereichen Posten sind der Lega-Spitzenpolitiker und Ex-Reformenminister Roberto Calderoli sowie die „Nummer 2“ der Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, im Rennen.Sollte letzterer den Senatsvorsitz übernehmen, kommt der langjährige Fraktionschef der Lega, Riccardo Molinari, als Präsident der Abgeordnetenkammer in Frage.Seit Tagen verhandelt Wahlsiegerin Meloni mit ihren Verbündeten, also der Lega und der Forza Italia, über die Besetzung der Ministerien. Medienberichten zufolge wollen Lega-Chef Salvini und Forza-Italia-Gründer Silvio Berlusconi Schlüsselressorts übernehmen, etwa das Innen-, Außen- oder Wirtschaftsministerium.Meloni, deren Partei nur über verhältnismäßig wenig bekannte und renommierte Politiker verfügt, will auch parteiunabhängige Fachleute in ihr Kabinett aufnehmen. Mehrere erklärten sich jedoch nicht bereit, einer Rechtsregierung unter Melonis Führung beizutreten. Dies soll beim Mitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Fabio Panetta, der Fall sein. Als möglicher Wirtschaftsminister ist die Nummer 2 der Lega, Giancarlo Giorgetti, im Gespräch.Nach der Wahl der Parlamentspräsidenten kann Staatsoberhaupt Sergio Mattarella die Beratungen über die Bildung einer neuen Regierung beginnen. Er trifft zuerst mit den Präsidenten der beiden Parlamentskammern zusammen, danach folgen Konsultationen mit den Vorsitzenden der wichtigsten Parteien und gegebenenfalls den Vorsitzenden der Parlamentsfraktionen.Erwartet wird, dass Wahlsiegerin Meloni den Auftrag zur Regierungsbildung erhält. Die 45-jährige Römerin wäre damit die erste Frau an der Spitze einer Regierung.