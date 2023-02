Parlamentarier von Fratelli d'Italia plaudert geheime Informationen aus

Rücktrittsforderungen werden laut

Die Staatsanwaltschaft in Rom untersucht deshalb Aussagen von Giovanni Donzelli, wie italienische Medien am Mittwoch berichteten. Der Politiker der Partei von Regierungschefin Giorgia Meloni soll dem Vorwurf zufolge am Dienstag in einer Parlamentssitzung geheime Informationen ausgeplaudert haben.Diese betreffen den Anarchisten Alfredo Cospito, der sich seit mehr als 100 Tagen im Hungerstreik befindet, um seine erschwerten Haftbedingungen zu lockern. Donzelli sagte unter Bezug auf Akten des Justizministeriums, dass Cospito in den vergangenen Wochen mit Mafiosi der Camorra und der 'Ndrangheta Kontakt gehabt habe. Diese hätten ihn zum Weitermachen ermutigt.Die Opposition forderte Donzellis Rücktritt als Vize-Chef des Parlamentsausschusses zur Überwachung der Geheimdienste. „Ich habe keine Geheimnisse verletzt“, sagte Donzelli im Interview des „Corriere della Sera“ (Mittwoch). Er habe keine Dokumente erhalten, sondern den Staatssekretär im Justizministerium, seinen Parteifreund Andrea Delmastro, um weitere Details zum Fall Cospito gebeten. Dieser habe nach eigener Aussage keine Geheiminformationen weitergegeben.Für Cospito gelten erschwerte Haftbedingungen weil seine Taten – ein Bombenanschlag 2006 und Schüsse auf einen Manager 2012 – als Terrorismus eingestuft wurden. Auch Größen der Mafia sitzen so ein. Deshalb kam der Vorwurf auf, Cospito werde genutzt, um den entsprechenden Artikel dafür im Strafvollzugsgesetz zu kippen. Die Regierung machte klar, nicht an dem Paragrafen zu rütteln.Sympathisanten Cospitos aus der anarchistischen Szene protestierten zuletzt in Italien. Es kam zu Ausschreitungen und Vandalismus. In Berlin und anderen Städten außerhalb Italiens wurden Fahrzeuge oder Gebäude italienischer Diplomatenvertretungen angegriffen oder beschmiert.