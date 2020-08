Parlamentsauflösung in Neuseeland verschoben

Bei der Parlamentswahl stellt sich die 40-jährige Regierungschefin zur Wiederwahl. Die Sozialdemokratin ist seit 2017 im Amt und sehr beliebt. Am Dienstag waren in Neuseeland erstmals seit 102 Tagen wieder lokale Infektionen bestätigt worden. Die Behörden hatten 4 neue Fälle bei einer Familie aus der Millionenmetropole Auckland gemeldet. Wo sie sich angesteckt haben, ist noch unklar.In der Stadt mit 1,7 Millionen Einwohnern wurde ein zunächst dreitägiger Lockdown angeordnet, der bis Freitag dauern soll. Die Schulen und alle nicht notwendigen Geschäfte sind geschlossen.Mittlerweile gebe es 4 neue Verdachtsfälle bei Personen, die in Verbindung mit der Familie stehen sollen, so der Chef der Gesundheitsbehörde, Ashley Bloomfield. Das Testergebnis stehe noch aus, aber die Betroffenen zeigten Symptome von Covid-19, hieß es.Neuseeland gilt dank früher und strikter Maßnahmen als sehr erfolgreich im Kampf gegen die Pandemie. Im Juni hatte sich das Land coronafrei erklärt und war zu einer relativen Normalität zurückgekehrt. Seit Beginn der Pandemie wurden in dem Inselstaat rund 1570 Fälle bestätigt, 22 Menschen starben in Verbindung mit Covid-19.

apa