Parlamentswahl im autoritär regierten Weißrussland

Bei der Wahl vor 4 Jahren hatte die prowestliche Opposition 2 der 110 Sitze im Parlament ergattert. Die restlichen Abgeordneten stehen der Regierung des autoritären Staatschefs Alexander Lukaschenko nahe.





Lukaschenko, der am Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien empfangen worden war, regiert das 9,5 Millionen Einwohner zählende Land seit 25 Jahren. Er ist damit der am längsten herrschende Staatspräsident der ehemaligen Sowjetunion. 2020 stellt sich Lukaschenko der Wiederwahl.

apa