Parlamentswahl in Kroatien haben begonnen

Ähnlich wie bei den vorangegangenen 2 Wahlen wird wegen des knappen Wahlergebnisses mit einer schwierigen Regierungsbildung gerechnet. Restart liegt in den Umfragen knapp vor der HDZ und dürfte den relativen Sieg einfahren. Bessere Chancen, eine Koalitionsregierung zu bilden, schreiben Politikexperten allerdings der HDZ von Ministerpräsident Andrej Plenkovic (50) zu. Dieser dürfte nach der Wahl leichter potenzielle Regierungspartner finden als der 40-jährige SDP-Chef Davor Bernardic, dem Politikexperten das Premiersamt nicht zutrauen.Eine entscheidende Rolle soll dabei die rechtsnationalistische Partei des Folk-Popsängers Miroslav Skoro „Domovinski pokret“ (Heimatbewegung) spielen, die bei ihrem Debüt drittstärkste politische Kraft werden könnte.Zur Wahl sind rund 3,86 Millionen Kroaten aufgerufen. Auch Corona-Infizierte werden abstimmen dürfen – und zwar mit Hilfe einer Vertrauensperson. Die staatliche Wahlkommission hatte sie ursprünglich von der Stimmabgabe ausgeschlossen, was Rechtsexperten als verfassungswidrig kritisierten. Am Freitag verlangte auch der kroatische Verfassungsgerichtshof, solchen Wählern das Abstimmen zu ermöglichen.Die Wahlkommission gab vor, dass infizierte Wähler vom Wahlkomitee zu Hause besucht werden, dieses wird aber die Wohnung nicht betreten. Eine Vertrauensperson wird den Wahlzettel nach Anweisungen des Wählers ausfüllen und ihn in einem Briefumschlag dem Wahlkomitee übergeben. Die infizierte Person darf dabei nicht in Kontakt mit dem Wahlzettel kommen, lauteten die Anweisungen.Die Wahllokale öffneten um 7 Uhr. Unmittelbar nach Wahlschluss um 19 Uhr werden Exit Polls veröffentlicht, erste offizielle Resultate werden nach 21 Uhr erwartet.

apa