Umfragen zufolge könnten die konservative Oppositionspartei Partido Popular (PP) und die ultrarechte Partei Vox zusammen auf eine absolute Mehrheit kommen. Die beiden Parteien, die bereits in mehreren spanischen Regionen zusammen regieren, könnten damit eine Regierungskoalition bilden. Es wäre eine Zäsur in der spanischen Geschichte: Erstmals seit dem Tod von Diktator Francisco Franco im Jahr 1975 könnte wieder eine Rechtsaußen-Partei in der Zentralregierung in Madrid mitregieren.<BR \/><BR \/>Der seit 2018 regierende Ministerpräsident Sánchez, einer der wenigen linken Regierungschefs in Europa, hofft aber auf eine Überraschung: Seine sozialdemokratisch ausgerichtete Sozialistische Partei (PSOE) hatte zuletzt in Umfragen zulegen können und war an die in Führung liegende PP von Oppositionsführer Alberto Nuñez Feijoo herangerückt.<BR \/><BR \/>Allerdings schwächelten die linksalternativen Parteien, mit denen Sánchez derzeit eine Minderheitsregierung führt. Vox dagegen - laut Umfragen hinter PP und PSOE auf dem dritten Platz - könnte zahlreiche Abgeordnete hinzugewinnen.<BR \/><BR \/>Sánchez hatte die eigentlich erst im Sommer 2027 fälligen Parlamentswahlen im Streit um die Wohnungspolitik vorgezogen. Der 54-jährige Ministerpräsident hoffte mit dem Schritt, linke Wähler mobilisieren zu können. Im Wahlkampf hat Sánchez nicht nur vor einer künftigen rechts-ultrarechten Regierung gewarnt, sondern auch auf das starke Wirtschaftswachstum im Land verwiesen. Spanien ist unter den großen Ländern der Eurozone das mit dem stärksten Wirtschaftswachstum.<BR \/><BR \/>Doch die anhaltenden Probleme am Wohnungsmarkt, steigende Preise und eine Reihe von Korruptionsskandalen haben dem Ansehen des Sozialisten geschadet. Hinzu kamen in diesem Jahr zwei verheerende Zugsunglücke mit insgesamt 115 Toten und die Migrationskrise in der spanischen Exklave Ceuta in Nordafrika.<BR \/><BR \/>Die Parlamentswahlen der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone könnten eine Signalwirkung auch auf das kommende Jahr haben. Dann stehen Wahlen in Frankreich, Italien und Polen an, welche die Kräfteverhältnisse in der Europäischen Union verschieben könnten.