Parlamentswahl: Reihenfolge der Listenzeichen steht

Die Reihenfolge der Listenzeichen auf den Wahlzetteln und Plakatflächen wurde am Oberlandesgericht Trient ausgelost. Je 9 Parteien bzw. Koalitionen rittern in Südtirol um 3 Senatssitze, die nach dem Mehrheitswahlsystem vergeben werden, 2 Kammersitze mit Mehrheitswahlrecht sowie 3 Kammermandate, die nach dem Verhältniswahlrecht auf regionaler Ebene an die Listenführer der 3 meistgewählten Parteien gehen.Wer in dendas Edelweiß ankreuzen will, muss bis zur Mitte des Wahlzettels gehen. Auf Rang 6 scheinen SVP-Logo mit Meinhard Durnwalder bzw. Julia Unterberger auf. Der erste Platz geht an den PD, Rang 2 sicherten sich Grüne/Sinistra mit Hans Heiss im Osten und Marlene Messner im Westen. Es folgt die 5-Sterne-Bewegung, die im Osten Biostatistiker Markus Falk ins Rennen schickt. Erst auf Platz 7 findet man das Team K mit Monika Senfter (Ost) und Michael Hafner (West). Die Freiheitlichen müssen sich mit dem letzten Platz zufriedengeben.Im umkämpftenliegen die 3 Favoriten dicht beieinander: Auf Platz 4 Manfred Mayr (SVP), 5 Luigi Spagnolli für die Mitte-Links-Allianz „democrazia, ambiente, futuro“ und Platz 8 für Maurizio Bosatra (Lega, Meloni, Forza Italia, Moderati.) Spagnolli ist deshalb auf Platz 5, weil er eben nicht mit dem Listenzeichen des PD, sondern mit einem neuen Listenzeichen seiner Mitte-Links-Koaltion antritt.In derfindet man die SVP auf Rang 5. Für sie spielt die Platzierung im Grunde kaum eine Rolle, weil das Edelweiß das bekannteste Parteisymbol ist. In der Kammer wählt man mit dem Kandidaten aus dem Einer-Wahlkreis auch den Listenführer fürs Verhältniswahlrecht mit. Im Falle der SVP mit Manfred Schullian bzw. Renate Gebhard also Dieter Steger. Da die SVP allein antritt, reicht es, das Listenzeichen anzukreuzen.Ganz anders liegen die Dinge für Parteien, die in einer Koalition um Kammersitze rittern. Das Team K tritt z.B. mit dem in Südtirol unbekannten Listenzeichen „+Europa/Bonino“ an. Die Taube der Grünen sucht man am Symbol „Alleanza verdi e sinistra“ vergeblich. Nur ein kleines grünes Eck gibt es.Relevant ist dies, weil man mit dem Kandidaten aus dem Einer-Wahlkreis auch den Listenführer fürs Verhältniswahlrecht wählt. Dazu muss der Wählerwillen aber erkennbar sein. Wer seine Partei auch beim Verhältnissitz unterstützen will, muss in der Kammer neben dem Kandidaten im Einer-Wahlkreis auch das Symbol seiner Partei ankreuzen. Geht das Kreuz zum Beispiel nur an Elide Mussner oder Franz Ploner, werden die Stimmen nur anteilsmäßig an die Listenführer Valcanoner (+Europa) und Roberta Rigamonti (Grüne) zugeteilt. „Mehr als Wahlwerbung machen wir deshalb Aufklärungsarbeit“, sagt Brigitte Foppa (Grüne).