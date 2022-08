Parlamentswahl: Renzi will Zentrumsblock aufbauen

7 Wochen vor der Parlamentswahl in Italien wird weiterhin an Wahlallianzen geschmiedet. So wird über die Gründung eines Zentrumsbündnisses verhandelt. Federführend dabei ist der Ex-Premier und Chef der Kleinpartei Italia Viva, Matteo Renzi. Er hofft auf ein Bündnis mit der kleinen Zentrumspartei Azione um Ex-Industrieminister Carlo Calenda.