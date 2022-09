Parlamentswahl wirft Schatten voraus

Foto: © L'EGO

Die im Jahre 2020 verabschiedete Verfassungsreform hat die Zahl der Abgeordneten von 630 auf 400 und die Zahl der gewählten Senatoren von 315 auf 200 reduziert, zu denen noch 5 Senatoren auf Lebenszeit hinzukommen.Mit einem verkleinerten Parlament sollen die beiden Kammern effizienter arbeiten. Die Reform wirft jedoch mehrere Fragen über die Funktion der verschiedenen parlamentarischen Ausschüsse auf. Der Senat wird die Zahl der ständigen Ausschüsse von 14 auf 10 reduzieren, indem einige von ihnen (Außenpolitik und Verteidigung, Umwelt und öffentliche Arbeiten, Industrie und Landwirtschaft, Arbeit und Gesundheit) zusammengelegt werden.Im Senat saßen bisher 6 auf Lebenszeit ernannte Senatoren. Auch künftig wird es die „senatori a vita“ geben. Erstens werden Staatspräsidenten nach Ablauf ihrer Amtszeit zu Senatoren auf Lebenszeit. Zweitens können amtierende Staatsoberhäupter ihrerseits Persönlichkeiten zu Senatoren ernennen, die sich „auf sozialem, wissenschaftlichem, künstlerischem und literarischem Gebiet um das Vaterland verdient gemacht haben“. Es dürfen aber gleichzeitig nicht mehr als 5 ernannte Senatoren der kleineren Parlamentskammer angehören.Die derzeit amtierenden 6 Senatoren auf Lebenszeit werden jedoch weiterhin dem neuen Parlament angehören.Ein weiteres Novum bei den Neuwahlen vom 25. September ist, dass das Wahlalter für die Bestimmung beider Kammern nun einheitlich bei 18 Jahren liegt. Bis 2018 hatte die Maßgabe der Verfassung von 1948 gegolten, wonach das Wahlalter für die Senatswahl bei 25 Jahren lag. Das Wahlalter für die Wahl des Abgeordnetenhauses war dagegen schon 1975 von ursprünglich 21 Jahren auf 18 Jahre abgesenkt worden.Da sich die Parteien nicht auf ein neues Wahlsystem einigen konnten, wird das neue Parlament mit dem seit Oktober 2017 geltenden Wahlgesetz gewählt. Dieses war erstmals bei den Parlamentswahlen vom März 2018 angewendet worden.Das „Rosatellum“ ist eine komplizierte Mischung aus Mehrheits-und Verhältniswahlrecht. Danach werden im Senat wie in der Abgeordnetenkammer jeweils 37 Prozent der Sitze nach dem Mehrheitswahlrecht in einzelnen Wahlkreisen vergeben, 63 Prozent der Mandate werden nach dem Verhältniswahlrecht über Listen von Parteien oder Parteibündnissen verteilt. Im Senat gehen demnach 74 Direktmandate an Wahlkreiskandidaten, 122 Sitze werden als nationale Listenmandate der Parteien und Bündnisse vergeben. Über die restlichen vier Sitze bestimmen die im Ausland lebenden Italiener.Im Abgeordnetenhaus werden 148 Mandate in den Wahlkreisen jeweils an den Kandidaten mit der einfachen Stimmenmehrheit vergeben, 244 Mandate gehen gemäß Verhältniswahlrecht an die Parteien und Bündnisse. 8 Mandate werden, ebenfalls nach dem Verhältniswahlrecht, von den Auslandsitalienern vergeben.Für beide Kammern gilt eine Hürde von 3 Prozent für Einzelparteien. Parteienbündnisse müssen 10 Prozent der Stimmen erreichen, wobei mindestens eine Partei des Bündnisses wenigstens 3 Prozent der Stimmen erhalten muss.