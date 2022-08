Parlamentswahlen: 101 Parteisymbole zur Prüfung vorgelegt

Die Wahlkommission entscheidet in den nächsten Tagen, welche Symbole zum Wahlkampf zugelassen werden. Am 21. und 22. August werden die Parteien dann ihre Wahllisten vorlegen können.Während die etablierten Parteien auf ihre traditionellen Wahlembleme setzen, fehlt es nicht an fantasiereiche Logos jüngerer Gruppierungen. Neben dem Symbol einer Gruppierung, die sich „Italiener für Draghi“ nennt, reichten auch eine Schwulenpartei sowie die Protestbewegung „Orangenwesten“ um den Ex-Carabinieri-General Antonio Pappalardo ihr Listenzeichen ein.Der römische Unternehmer und Ernährungsguru Adriano Panzironi präsentierte wiederum das Symbol seiner Gruppierung „Rivoluzione sanitaria“, die für die Erneuerung des italienischen Gesundheitswesens eintritt. Vertreter der Gruppierung mit dem programmatischen Namen „Italexit“ um den Senator Gianluigi Paragone zählten zu den ersten, die sich vor dem Innenministerium anstellten, um das Parteisymbol vorzulegen.Auch mehrere Symbole von Gruppierungen tauchten auf, die sich gegen die Corona-Restriktionen der Regierung von Premier Mario Draghi wehren – darunter jenes der Bewegung „Vita“ um die Ex-Fünf-Sterne-Parlamentarierin Sara Cunial. Die Gruppe hofft, einige Vertreter ins neu gewählte Parlament zu bringen. „Alternativa – No Green pass“ heißt eine weitere impfkritische Bewegung. Auch die bisher unbekannte „Partei des kreativen Wahnsinns“ reichte ihr Symbol ein.„Fratelli d Italia“ hält an ihrem postfaschistischen Logo, einer Flamme in den drei Farben der italienischen Fahne, fest. Das Symbol mit der Flamme, einem Erbe der neofaschistischen Vorgängerpartei Movimento Sociale Italiano, wurde von der Partei am Samstag im Innenministerium vorgelegt.Appelle aus verschiedenen politischen Lagern an FdI-Chefin Giorgia Meloni, ihr Parteisymbol zu ändern, weil es an den Faschismus erinnere, stießen auf taube Ohren. Die alte Symbolik mit der dreifarbigen Flamme ist auf die inzwischen aufgelöste Partei Movimento Sociale Italiano (MSI) zurückzuführen, einer Organisation, die nach dem Zweiten Weltkrieg von ehemaligen Faschisten mitbegründet wurde.Italiens Rechtsblock, zu dem auch die Lega von Matteo Salvini und die Forza Italia von Silvio Berlusconi gehören, hat laut jüngsten Umfragen gute Chancen, bei den für den 25. September angesetzten Wahlen eine absolute Mehrheit zu erreichen. Meloni liegt in den Umfragen mit 24 Prozent der Stimmen vorne und beansprucht den Premierminister-Posten, sollte ihre Partei zur stärksten Partei im Parlament avancieren.