Parlamentswahlen: Ein Hürdenlauf für Menschen mit schwerer Behinderung

Thomas Aichner, Präsident der ANMIC Südtirol. - Foto: © Vereinigung der Zivilinvaliden ANMIC Südtirol

Viele von den beinahe 23.000 Südtirolern mit schwerer Behinderung werden auf die Wahl der Abgeordnetenkammer und des Senats wohl lieber verzichten müssen. Als größte Interessensvertretung der Südtiroler Zivilinvaliden und Menschen mit Behinderung berichtet die Vereinigung der Zivilinvaliden ANMIC Südtirol über gesetzliche Hürden und über den verpassten Informationsaustausch durch zahlreiche Südtiroler Gemeinden.„Dass die Parlamentswahlen kurz bevorstehen, wurde auch durch viele Anrufe unsere Mitglieder verdeutlicht: Menschen mit einer schweren Behinderung, Begleitgeld- und Pflegegeldempfänger oder deren Angehörige erkundigten sich in den letzten Tagen über kostenlose Transportdienste zum Wahlsprengel ihrer Gemeinde oder fragten, ob eine Begleitperson zur Wahl mitgenommen werden darf. Auch wollten einige wissen, ob es möglich sei, von zu Hause aus zu wählen“, erklärt Thomas Aichner, Präsident der ANMIC Südtirol. „Dies veranlasste uns dazu, direkt bei den verschiedenen Südtiroler Gemeinden nachzufragen“, so Aichner.Nach den ersten Rückmeldungen von Seiten der Gemeindebeamten wurde zunehmend klar: Obwohl die italienische Gesetzgebung bestimmte Maßnahmen vorsieht, welche die Stimmabgabe auch schwerstbehinderten Menschen ermöglichen soll, offenbart die Inanspruchnahme einiger Rechte große bürokratische Hürden. So können Menschen mit einer schweren körperlichen Behinderung (z.B. Blinde oder Handamputierte) ihre Stimme zwar durch eine Vertrauensperson abgeben.Sollte die Behinderung aber nicht offensichtlich sein, wie beispielsweise im Falle einer Muskelschwäche oder -lähmung, so muss sich der Betroffene rechtzeitig eine eigens für die Wahl ausgestellte ärztliche Bescheinigung beim örtlichen Sanitätsbetrieb beschaffen. Neben der Bereitstellung eines öffentlichen Transportdienstes zum entsprechenden Wahlsitz, sieht das Gesetz auch die sogenannte „Domizilstimmabgabe“ vor: Jene Menschen, die aufgrund ihrer schweren Krankheit die eigene Wohnung nicht verlassen können, beispielsweise aufgrund lebensnotwendiger elektromedizinischer Geräte, dürfen von zu Hause aus wählen.Hierfür muss der Betroffene ein entsprechendes Ansuchen über die Gemeinde stellen, unter Beigabe des eigens dafür ausgestellten ärztlichen Zeugnisses, falls zutreffend des Dekrets zur Ernennung des Sachverwalters sowie einer gültigen Ausweiskopie und Wahlausweiskopie. All das muss die schwerstbehinderte Person innerhalb einer vorgegebenen Frist erledigen, die in diesem Fall am 5. September 2022 verstrich.„Laut aktuellen Daten leben in Südtirol 10.061 Personen mit einer schweren Behinderung und 12.058 Pflegegeld- sowie 748 Begleitgeldempfänger. Das sind fast 23.000 Südtiroler und Südtiroler, wobei hier auch noch die Anzahl jener Personen hinzukommt, deren schwere Behinderung beziehungsweise Pflegebedürftigkeit nicht offiziell bekannt ist. Dies lässt uns darauf schließen, dass deutlich mehr Menschen diese Sondermaßnahmen bräuchten, als man auf den ersten Blick meinen würde“, so Thomas Aichner.„Zahlreiche schwerstbehinderte Südtiroler treffen somit auf ein viel zu aufwändiges Prozedere, vorgegeben durch die italienische Gesetzgebung. Hinzu kommt die mangelnde Information von Seiten der öffentlichen Ämter, sodass Betroffene erst gar nicht wissen, welche Wahlrechte sie haben und wie sie diese rechtzeitig beanspruchen können. Dies hält viele von der Wahl ab oder führt dazu, dass diese Menschen überhaupt nicht wählen gehen, obwohl sie gerne möchten.“Die erschwerte Inanspruchnahme des Wahlrechts ist also nicht nur auf die Gesetzgebung selbst zurückzuführen. Denn auf die Frage, wo die Informationen für betroffene Bürger zu finden seien, fiel das Ergebnis ernüchternd aus: Mit Ausnahme der Gemeinden Bozen, Eppan und Meran, konnten die Informationen zur Domizilstimmabgabe oder Stimmabgabe durch Dritte auf keiner der befragten Gemeinde-Webseiten gefunden werden.„In der Vergangenheit erreichten uns keine diesbezüglichen Meldungen, Normalerweise fragen uns Betroffene direkt oder die Informationen findet man leicht im Internet – stehen alle auf der Homepage des Italienischen Innenministeriums“, heißt es von Seiten einiger Südtiroler Gemeinden auf Nachfrage der Vereinigung der Zivilinvaliden ANMIC Südtirol.„Nur 1 von über 30 befragten Gemeinden gab bekannt, die Informationen sobald als möglich publik zu machen“, erklärt Thomas Aichner. „Leider ist die Frist für das Ansuchen zur Domizilstimmabgabe bereits am 5. September 2022 verfallen.“ Zwar würden einige Gemeinden – auf Nachfrage der ANMIC Südtirol – dennoch die Möglichkeit anbieten, nach abgelaufener Frist eine Anfrage an den Bürgermeister zu stellen. Dafür müsse sich dieser aber erst mit dem Präsidenten der Wahlsektion und dem Wahlamtsleiter absprechen und klären, ob die Voraussetzungen zur Domizilstimmabgabe gegeben seien, so Aichner.