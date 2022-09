Parlamentswahlen: So wird in Südtirol gewählt

Bei der Parlamentswahl am 25. September werden in Südtirol 3 Senatssitze und 2 Kammersitze nach dem Mehrheitswahlrecht vergeben. Gewählt ist also, wer nur eine Stimme mehr hat als die Konkurrenz.Die Senatswahlkreise Vinschgau/Meran/Teile des Bezirks Bozen sowie Eisacktal/Pustertal/Teile des Bezirks Bozen und Bozen/Unterland sind trotz Verkleinerung des Parlaments gleich geblieben.Die Kammersitze sind hingegen von 4 auf 2 geschrumpft. Der neue Kammerwahlkreis Nord geht von Reschen bis Winnebach. Jener im Süden von Meran, Bozen bis ins Unterland (siehe untenstehende Grafiken).Zusätzlich werden nach dem Verhältniswahlrecht 3 Sitze in der ganzen Region verteilt – und zwar an die Parteien mit den meisten Stimmen.Die SVP hat beste Chancen, 5 Sitze in Rom zu erobern: Die 2 Senatssitze Ost und West, die 2 Mehrheitswahlkreise in der Kammer und einen Sitz im Verhältniswahlrecht.Auch im Senatswahlkreis Bozen/Unterland ist die SVP mit dem Kandidaten Manfred Mayr nicht chancenlos – was einen 6. Sitz bedeuten würde.