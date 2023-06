Partei-Rebellen: Oft auf Anhieb sehr erfolgreich – und manchmal gar nicht

Von Bernhard Liensberger

Auf Anhieb wurde van Staa Landeshauptmann

2008 kandidierte Dinkhauser mit seiner „Liste Fritz

Sympathisanten, die sich frustriert von der Mehrheitspartei abgewendet hatten

Die geplante Kandidatur von Thomas Widmann bewegt derzeit das politische Südtirol – die SVP aber hüllt sich in schweigen (Lesen Sie hier mehr dazu). Wie aber schaut es im benachbarten Norden aus? Im Bundesland Tirol sind „Partei-Rebellen“ auf Gemeinde- und Landesebene fast schon eine Tradition. Die erfolgreichste Abspaltung auf Gemeindeebene ist „Für Innsbruck“ von Herwig van Staa.Der Schwiegersohn von Eduard Wallnöfer kritisierte als Gemeinderat der ÖVP die Stadtführung. Dem verordneten Ausschluss unter Bürgermeister Romuald Niescher konterte van Staa mit der Gründung der Bewegung „Für Innsbruck“. Bei der Gemeinderatswahl 1994 wurde seine Bewegung auf Anhieb zweitstärkste Kraft, van Staa sogar zum Bürgermeister gewählt.Bis 2002 blieb er Bürgermeister von Innsbruck, ehe van Staa in die Landespolitik wechselte und für die ÖVP – er war nie aus der Partei ausgetreten – kandidierte. Auf Anhieb wurde van Staa Landeshauptmann. „Für Innsbruck“ blieb dennoch in der Erfolgsspur: Van Staas rechte Hand Hilde Zach wurde zu einer legendären Bürgermeisterin. Christine Oppitz-Plörer, die Zach im Amt folgte, konnte erfolgreich den Bürgermeistersessel für „Für Innsbruck“ behaupten.Auf Landesebene sorgten keine Abspaltungen, sondern Neugründungen von frustrierten Politikern für Aufsehen. Eine Erfolgsgeschichte ist die „Liste Fritz“. Fritz Dinkhauser, langjähriges ÖVP-Mitglied, Spitzenfunktionär der Arbeiter- und Angestelltenorganisation der Volkspartei und Präsident der Arbeiterkammer Tirol (gewählt durch die Stimmen der ÖVP-Delegierten), war bekannt für seine markanten Sprüche und kritisierte offen die Volkspartei.Dieser polarisierende Kurs isolierte ihn in den Parteigremien. Seine Reaktion: 2008 kandidierte er mit seiner „Liste Fritz“ bei der Landtagswahl und erreichte auf Anhieb 18,3 Prozent bzw. 7 Mandate und wurde somit zweitstärkste Kraft auf Landesebene.Eines haben Herwig van Staa und Fritz Dinkhauser gemeinsam: Zum einen stießen sie mit ihrer direkten Art der Kritik in den Parteigremien auf Ablehnung, zum anderen sprachen sie aber viele Sympathisanten der Volkspartei an, die sich aber frustriert von der Mehrheitspartei abgewendet hatten.Dass solche Partei-Gründungen aber nicht immer erfolgreich sind, zeigte das Schicksal von „Vorwärts Tirol“. Da sie von ihren Parteien ÖVP und SPÖ aufs Abstellgleis gestellt wurden, gründeten Anna Hosp und Hans Lindenberger die Partei. Sie erreichten 2013 auf Anhieb 4 Mandate im Landtag.Nach Streitereien, die vor Gericht endeten, Parteiaustritten und Querelen zerbrach die Partei und flog 2015 aus dem Tiroler Landtag. Die verbliebenen Mandatare formierten sich zwar noch zu „Impuls-Tirol“, den Einzug in den Landtag 2018 schaffte man nicht mehr.