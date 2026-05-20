Haller war bei der Gemeinderatswahl am 4.Mai 2025 als Bürgermeisterkandidat gegen Alexandra Ganner angetreten und war Ganner mit 724 zu 1.169 Stimmen unterlegen. Darauf machte Ganner ihren gescheiterten Herausforderer dennoch zu ihrem Vize. Nun ist dieses Duo Geschichte. <BR \/><BR \/>„Mein Rücktritt hat persönliche Gründe“, sagte Stefan Haller kurz und knapp auf Nachfrage. Mehr wollte er zu den Gründen seines Rücktritts nicht sagen. Die von ihm begonnenen Arbeiten – Alte Landstraße, Verbauung des Mühlbachs, Feuerwehrhaus im Mesnerhaus in Plars – seien auf der Zielgeraden. „Als Quereinsteiger haben wir gemeinsam viel bewirkt“, sagt Haller. Er bleibe Mitglied des Gemeinderats. Das sei der Wunsch vieler gewesen, „nicht ganz wegzugehen“, so Haller. Bereits bei einer Gemeindeausschusssitzung sei Hallers Rücktritt im Raum gestanden. Und entsprechend habe dieser bevorstehende Schritt in Algund bereits die Runde gemacht. <BR \/><BR \/>Bürgermeisterin Alexandra Ganner tut „der Rücktritt Hallers natürlich leid. Ich hätte die Arbeit mit dem Team gerne die gesamten fünf Jahre durchgezogen“. Gab es Differenzen zwischen ihr und ihrem Vize? „Wir waren nicht immer einer Meinung, aber unterschiedliche Meinungen sollten in einer Demokratie immer Platz haben“, meint Bürgermeisterin Ganner. Kennt sie die Gründe für Hallers Rücktritt? „Die Gründe für den Rücktritt zu benennen, steht nicht mir zu, sondern allein ihm“, sagt Bürgermeisterin Ganner. Gemeindereferentin Elisabeth Cianetti „tut es leid, dass Haller geht. Wir haben gut zusammengearbeitet. Jeder Rücktritt ist nicht positiv“. <BR \/><BR \/>Nun steht eine Umbildung des Gemeindeausschusses an. Wie geht es weiter? Wer folgt auf Haller? „Gemeinderat Hans Gamper, ehemaliger Gemeindereferent für Straßen, soll die Aufgaben von Stefan Haller übernehmen. Somit ist auch Kontinuität gewährleistet“, sagt Bürgermeisterin Ganner. Sie werde bei der Ratssitzung am 28. Mai jedenfalls Hans Gamper dem Gemeinderat vorschlagen, der dann darüber abzustimmen hat.