Kurz nach 11 Uhr wurde im Festsaal der Gemeinde Bozen das Ergebnis verkündet – und einige Minuten später reichte ein strahlender Dominik Oberstaller dem unterlegenen Andreas Schatzer anerkennend die Hand, der das Ergebnis erst einmal verdauen musste. Schatzer stand der Spitze des Rates der Gemeinden und des Gemeindenverbandes immerhin zwölf Jahre lang vor. <BR \/><BR \/>Dabei lag der Vahrner Bürgermeister bei vielen Bürgermeistern noch hoch im Kurs, die seine ausgleichende Art, seine ständige Erreichbarkeit und seinen stetigen Einsatz für alle Gemeinden lobten wie etwa die Meraner Bürgermeisterin <Fett>Katharina Zeller<\/Fett>. Auch der Sprecher der Kleingemeinden und Bürgermeister von Truden, <Fett>Michael Epp<\/Fett>, rechnet es Schatzer hoch an, dass er sich immer für das Solidaritätsprinzip und den solidarischen Ausgleich zwischen den Gemeinden stark gemacht habe. Er hoffe nun aber auf eine zufrieden stellendere Lösung als die aktuell ausgearbeitete was das Netzwerk zwischen den Gemeinden und dem Gemeindenverband, die Digitalisierung und die Gehälter für die Führungskräfte betrifft, so Epp.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206492_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Lananer Bürgermeister <Fett>Helmut Taber<\/Fett> meinte hingegen, Oberstallers Programm habe viele Bürgermeister überzeugt. „Der Gemeindenverband ist nicht der Player gegenüber dem Land, der er sein könnte“, betonte Taber: „Bei Themen wie Raumordnung und Tourismus, die die Gemeinden ganz arg betreffen, muss man sicher noch stärker mit dem Land zusammenarbeiten und klar machen, dass in den Gemeinden – in der Basis – etwas anders gesehen wird als es in Bozen auf dem Papier dargebracht wird.“ <BR \/><BR \/>Der Brixner Bürgermeister <Fett>Andreas Jungmann<\/Fett> zeigte sich erfreut darüber, dass man überhaupt noch Bürgermeister findet, die sich bereit erklären, das sehr aufwändige Amt des Gemeindenpräsidenten zu übernehmen. Die Lüsner <Fett>Bürgermeisterin<\/Fett> Carmen Plaseller bedauert Schatzers Abwahl, aber er werde sich nach wie vor einbringen im Rat der Gemeinden, wo er ja nach wie vor Mitglied bleibe.<BR \/><BR \/>Landeshauptmann <Fett>Arno Kompatscher<\/Fett> und Landtagspräsident <Fett>Arnold Schuler<\/Fett> gratulierten dem neuen Gemeindenchef Oberstaller und dankten gleichzeitig Schatzer für seine bisherige Arbeit. Landesrätin <Fett>Ulli Mair<\/Fett> richtete einen Appell an Oberstaller und die Gemeinden: Bei Sicherheit und Lokalpolizei seien klare Impulse gefragt. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>