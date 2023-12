Paukenschlag: Meraner sagen Nein zur Standseilbahn

Am Ende der mehr als 3-stündigen Diskussion gab es bei der Abstimmung über den Grundsatzbeschluss zum Vorschlag einer straßenunabhängigen öffentlichen Transportverbindung zwischen Meran, Schenna und Tirol 19 Gegenstimmen, 13 Ja-Stimmen und eine Enthaltung.Auch Bürgermeister Dario Dal Medico sprach sich dagegen aus: Er sei vom Standseilbahn-Projekt nicht überzeugt.„Ich möchte mich noch einmal bei Landesrat Alfreider und seinem gesamten Team für ihre Bereitschaft bedanken, aber dieses Projekt, so wie es vorgeschlagen wurde, ist im Moment nicht die Priorität, um die Mobilitätsprobleme von Meran zu lösen. Die frei werdenden finanziellen Mittel können für dringendere und strategischere Arbeiten verwendet werden“, so Dal Medico.