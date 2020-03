Paul Köllensperger positiv getestet – Landtag in Quarantäne?

Jetzt hat's mich auch erwischt.... Jetzt hat's mich auch erwischt.... Pubblicato da Paul Köllensperger su Martedì 10 marzo 2020



Das hat Paul Köllensperger am Dienstagabend auf seiner Facebook-Seite öffentlich mitgeteilt.Zahlreiche User wünschen dem Bozner eine gute Besserung.

>Damit öffnet sich eine bislang ungeahnte Covid-19-Front im Lande: Da sich Paul Köllensperger in den letzten Tagen im Südtiroler Landtag aufgehalten hat und dort vermutlich mit seinen 34 Landtagskolleginnen und -kollegen in Kontakt war, droht eine Flut an neuen Verdachtsfällen. Im Notfall könnte der gesamte Landtag unter Quarantäne gestellt werden.

