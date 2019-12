Paul Rösch stellt sich wieder der Wahl zum Bürgermeister

Rösch, der seit knapp 5 Jahren an der Spitze des Meraner Gemeinderates steht, will es noch einmal wissen: Er, der erneut als unabhängiger Kandidat auf der Liste der Grünen (Liste Rösch/Die Grünen) antritt, hat seine Entscheidung am Freitagvormittag bekannt gegeben.





Sein Konkurrent ist dabei der SVP-nahe, ebenfalls unabhängige Richard Stampfl. Dieser hatte im Oktober bekannt gegeben, Bürgermeister von Meran werden zu wollen.Mit den beiden gehen in Meran 2 Obermaiser Kandidaten ins Rennen.

vs