Paula Bacher als neue Abgeordnete angelobt

Erster Punkt auf der Tagesordnung der Plenarsitzung war der Rücktritt von Jasmin Ladurner und die Vereidigung von Paula Bacher als Landtagsabgeordneter. Da laut neuem Wahlgesetz von 2017 der Rücktritt eines Abgeordneten unmittelbar rechtswirksam ist, ist eine Annahme des Rücktritts (laut Art. 13-bis der Geschäftsordnung) nicht mehr vorgesehen, wie Präsidentin Rita Mattei erklärte.Anschließend bat Präsidentin Mattei die nachrückende Kandidatin der SVP in den Saal: Paula Bacher, geboren 1954 in Brixen, Universitätsabschluss in Pädagogik, Lehrerin, 15 Jahre Stadträtin in Brixen, Gemeinderätin und Mitglied im Ausschuss der Bezirksgemeinschaft Eisacktal. Bacher legte den Eid auf die Verfassung ab. ( S+ hat sie interviewt ).Nach dem Rücktritt Ladurners waren auch mehrere Gremien nachzubesetzen: der I. und der IV. Gesetzgebungsausschuss und die EVTZ-Versammlung. In alle drei Gremien wurde Bacher mit breiter Mehrheit gewählt, in die Gesetzgebungsausschüsse als Mitglied, in die EVTZ-Versammlung als Ersatzmitglied.

