Pelosi gibt Führung der Demokraten im Repräsentantenhaus ab

Pelosi ist seit 2019 zum zweiten Mal Vorsitzende des Repräsentantenhauses - auf Englisch „Speaker of the House“ - und hat damit das dritthöchste politische Amt in den USA inne. Sie gehört der Kongresskammer seit 35 Jahren an und führt die Demokraten dort seit rund 20 Jahren.Bei den Midterms am Dienstag vergangener Woche hatten die Demokraten ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus an die oppositionellen Republikaner verloren. Die Partei von Präsident Joe Biden muss damit den Vorsitz über die Kongresskammer abgeben, wenn das neue Parlament Anfang Jänner zusammenkommt. Dann dürfte der Fraktionschef der Republikaner, Kevin McCarthy, als Nachfolger Pelosis zum neuen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gewählt werden.Biden würdigte Pelosi am Donnerstag als die wichtigste Vorsitzende des Repräsentantenhauses der Geschichte. Als erste Frau an der Spitze der Kongresskammer habe sie im Jahr 2007 Geschichte geschrieben. Sie habe sich außerdem als „entschiedene Verteidigerin der Demokratie“ hervorgetan.