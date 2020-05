Pence wurde laut Trump negativ auf Coronavirus getestet

Das teilte US-Präsident Donald Trump mit. Pence habe sich am Sonntag und am Montag den Tests unterzogen. Beide Male seien die Tests negativ ausgefallen. Einen Tag zuvor war bekannt geworden, dass Pence' Sprecherin Katie Miller positiv auf das Virus getestet wurde.Das System an Sicherheitsvorkehrungen im Weißen Haus sei nicht zusammengebrochen, fügte Trump hinzu.

apa