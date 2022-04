Perathoner tritt zurück – Und Karl Zeller?

Für 3. Mai, also am kommenden Dienstag, wird die SVP eine Sitzung der Bezirksleitung Bozen einberufen. Einer der Tagesordnungspunkte lautet laut Informationen von STOL: Rücktritt des Bezirksobmanns.Christoph Perathoner wird also, wie er schon vor wenigen Wochen angekündigt hat, als Obmann des Bezirks Bozen zurücktreten. Nach dem Rücktritt von Gert Lanz als SVP-Fraktionssprecher ist dies nun also der zweite Rücktritt im Zuge der Abhör-Affäre.Was die Position von Karl Zeller als SVP-Vizeobmann anbelangt, so gibt es diesbezüglich am heutigen Donnerstag ein Treffen zwischen ihm und Obmann Philipp Achammer. Letzterer hat bereits angekündigt, Zeller dazu bewegen zu wollen, dass er von selbst als Vizeobmann zurücktritt.Am morgigen Freitagvormittag ab 10 Uhr findet dann der Sonderlandtag mit der geplanten Verkleinerung der Landesregierung von 9 auf 8 Mitglieder statt. Bereits eine Stunde zuvor, um 9 Uhr, hat Thomas Widmann eine Pressekonferenz angekündigt. Der Inhalt ist noch streng geheim.Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier