Peru wählt am Sonntag neues Parlament

Fujimoris Partei „Fuerza Popular“ („Volkskraft“) setzte die Regierung des parteilosen Vizcarra mit ihrer Mehrheit im Parlament ständig unter Druck.





Weil er sich in seinen Bemühungen gegen Vetternwirtschaft und Mauscheleien von den Abgeordneten ausgebremst sah, löste er das Parlament auf und setzte Neuwahlen an. Die FP könnte nun gestärkt in die Abstimmung gehen.Im Andenland herrscht ein weit verbreitetes Misstrauen gegen Politiker und Parteien. Die 4 Vorgänger Vizcarras sind in Korruptionsermittlungen verwickelt worden.Für die Bestimmung der 130 Abgeordneten sind rund 24 Millionen Bürger wahlberechtigt. Die Wahllokale öffnen um 08.00 Uhr (14.00 MEZ) und schließen um 16.00 Uhr (22.00 MEZ).

dpa