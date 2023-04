Brixens Bürgermeister Peter Brunner kandidiert für den Landtag

„Ich hatte mich dazu entschieden, in Brixen als Bürgermeister weiterzumachen und für ein drittes Mandat zur Verfügung zu stehen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war insbesondere die positive Resonanz aus der Bevölkerung und die Möglichkeit mit einem starken Team arbeiten zu dürfen“, erklärte Brunner gestern.Am 6. April wurde jedoch ein Urteil des Verfassungsgerichts hinterlegt, das das Wahlgesetz von Sardinien außer Kraft setzt. Dieses Gesetz hatte – wie jenes in der Region Trentino-Südtirol – Bürgermeistern von Gemeinden über 5000 Einwohner eine 3. Amtsperiode erlaubt. Staatsweit sind jedoch nur 2 Amtsperioden vorgesehen. Durch das aktuelle Urteil darf Peter Brunner nach der jetzigen Amtsperiode nicht mehr für das Bürgermeisteramt kandidieren. Er ist bereits seit 2015 – und somit seit 2 Perioden – im Amt.Nun will der Brixner Bürgermeister in den Landtag. „Sollte ich den Sprung in den Landtag schaffen, dann ist es mein Ziel, an die positiven Entwicklungen von Brixen anzuknüpfen, meine Erfahrung als Bürgermeister einzubringen und für die Menschen in Südtirol zu arbeiten“, sagte Brunner.Der Albeinser muss spätestens Anfang September – 47 Tage vor der Wahl am 22. Oktober – zurücktreten, um kandidieren zu dürfen. Stadt- und Gemeinderat bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Vizebürgermeister Ferdinando Stablum übernimmt das Bürgermeisteramt. Der Stadtrat wird voraussichtlich bis zur Wahl um eine Person schrumpfen. In den Gemeinderat rückt Peter Stedile als Nächstgewählter nach.Tritt Brunner vor dem 1. September zurück, wird zwischen 1. Februar und 31. März 2024 gewählt. Bei einem späteren Rücktritt wird der Wahltermin zwischen 1. Mai und 15. Juni festgelegt. Die Amtsperiode dauert 6 Jahre und zwar von 2024 bis 2030.