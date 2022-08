Peter Prieth wird neuer Direktor der deutschsprachigen Berufsbildung

Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am heutigen Dienstag (30. August) den Berufsschuldirektor Peter Prieth zum neuen Landesdirektor der deutschsprachigen Berufsbildung ernannt. Zuvor hatte der 48-Jährige das dafür erforderliche öffentliche Auswahlverfahren für sich entscheiden können. Prieth wird am 1. September die Leitung an der Spitze der Landesdirektion deutschsprachiger Berufsbildung übernehmen.„Peter Prieth bringt für die Position des Landesdirektors der deutschsprachigen Berufsbildung die besten Voraussetzungen mit“, sagt der Landesrat für Deutsche Bildung und freut sich gemeinsam mit Bildungsdirektor Gustav Tschenett über die Ernennung.Sei es als Lehrperson als auch als Direktor der Landesberufsschule für Handwerk und Industrie in Bozen kenne er die „komplexe Realität“ der Berufsbildung, verfüge über Organisations- und Führungsqualitäten und sei darüber hinaus gut vernetzt, sagte der zuständige Landesrat nach der heutigen Sitzung der Landesregierung. Er und Bildungsdirektor Tschenett sind davon überzeugt, dass Prieth die „Erfolgsgeschichte“ der Berufsbildung fortführen und maßgeblich zur Weiterentwicklung beitragen werde.In einem ersten Statement sagt Prieth, er freue sich über die neue berufliche Herausforderung und über die Zusammenarbeit mit Direktorinnen und Direktoren, Lehrpersonen und dem Personal der Landesdirektion Berufsbildung. Er kündigte an, weiterhin die Berufsbildung stärken sowie die Beziehungen hin zur Arbeitswelt und zu den Berufsverbänden intensivieren zu wollen.Peter Prieth wurde 1974 in Bozen geboren. Nach der Matura an der Gewerbeoberschule absolvierte Prieth an der Universität Padua das Ingenieurstudium in Elektrotechnik. Bevor er 2015 die Direktion der Landesberufsschule für Handwerk und Industrie in Bozen übernahm, war Prieth elf Jahre als Lehrkraft für Elektrotechnik tätig.