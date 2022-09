Pflegegeld: 2900 Gesuche – 6 Monate warten

Seit die Mitarbeiter bei der Pflegeeinstufung zu Beginn der Pandemie abgezogen und aufgrund des dringenden Bedarfs in der Pflege vor Ort eingesetzt wurden, nahmen auch die Wartezeiten bei der Einstufung zu. Inzwischen liegen sie bei 5 bis 6 Monaten. Ein Zustand, der so nicht tragbar ist: Darin waren sich alle im Landtag bei der Debatte über einen Antrag von Maria Elisabeth Rieder (Team K) einig. Teamkollege Franz Ploner berichtete von einer Familie, die gegen die Pflegeeinstufung rekurriert habe, zuletzt mit Erfolg, aber der Pflegebedürftige sei inzwischen gestorben.Der Vorschlag, kurzfristige Maßnahmen zur Abarbeitung der 2900 angehäuften Gesuche zu setzen und Ersteinstufungen von Amts wegen vorzunehmen, wurde abgelehnt. Fast einstimmig angenommen wurde aber, umgehend Maßnahmen zur Prozessoptimierung zu setzen.Landesrätin Deeg zeigte sich offen für Lösungsvorschläge. Vor 2 Jahren wurde bereits eine automatisierte Einstufung eingeführt, die aber händisch vorgenommen werden musste. Nun wird ein Verfahren zur Standardisierung der Abläufe erprobt, das flächendeckend eingesetzt werden soll.Allerdings fehlt noch immer ein Drittel der Einstufungsteams. „Pflegeberufe sind in der Konkurrenz am Arbeitsmarkt immer im Nachteil. Es geht darum, Menschen oft bis zum Tod zu begleiten, es gibt Nachtturnusse und Notsituationen“, so die Soziallandesrätin. Man werde mit Hausärzten sprechen, um sie mehr einzubinden, doch seien diese wohl bereits ausgelastet. 20 Prozent der Ansuchen werden abgelehnt. Eine provisorische Einstufung würde bedeuten, dass man den Leuten das Geld gegebenenfalls dann wieder nehmen müsse, erinnerte Deeg die Abgeordneten.Maria Elisabeth Rieder macht sich keine großen Hoffnungen auf schnelle Besserung. „Dies ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung“, meint sie. Man könne jetzt nur hoffen, dass Maßnahmen gesetzt werden, damit Betroffene und ihre Angehörigen in dieser herausfordernden und belastenden Phase ihres Lebens die Unterstützung und Hilfe bekommen, die sie sich verdienen.