Pflegeinstufung: Beschlussantrag fordert Einsatz von Dokumentationsassistenten

Das Pflegegeld ist für viele pflegebedürftige Personen und für deren Angehörige eine wertvolle finanzielle Stütze. Um dieses zu erhalten, ist die Pflegeeinstufung zur Feststellung des Pflegebedarfs notwendig. „Die Wartezeiten für die Ersteinstufung und für die Umstufung in eine höhere Pflegeklasse sind zu lang“, sagt SVP-Fraktionsvorsitzende Magdalena Amhof. Dies sei vor allem dem akuten Personalmangel geschuldet.„Die Einstufungsteams sind maßlos überfordert – vor allem mit umfangreichen und zeitraubenden bürokratischen Angelegenheiten wie beispielsweise dem Ausfüllen des Erhebungsbogens. Hier brauchen wir dringend eine Entlastung für die Pflege- und Sozialfachkräfte, damit sich diese auf ihre wesentlichen Aufgaben konzentrieren können“, betont Amhof.Nachdem das Land Südtirol vor wenigen Monaten einen Ausbildungslehrgang für Dokumentationsassistenten/innen eingeleitet hat und deren künftigen Einsatz sowohl in stationären als auch in territorialen Einrichtungen vorsieht, soll dabei auch der Bereich der Pflegesicherung, konkret die Pflegeeinstufung, berücksichtigt werden.Amhof und Bacher wenden sich deshalb mit einem Beschlussantrag an den Südtiroler Landtag: Die angehenden Organisations- und Dokumentationsassistenten sollen so schnell als möglich auch bei der Pflegeeinstufung zur Erhebung des Pflegebedarfs eingesetzt werden. Dies müsse bei allen weiteren Entscheidungen hinsichtlich dieses Ausbildungslehrganges berücksichtigt und mitgedacht werden.Die Landtagabgeordneten regen weiters an, das Berufsbild des/der Organisations- und Dokumentationsassistenten durch eine gezielte Infokampagne zu fördern. Amhof meint dazu: „Hier entsteht ein neuer Beruf, der medizinisches Personal in vielen Bereichen unterstützen wird und sowohl für junge Menschen als auch für Wiedereinsteiger oder für Frauen und Männer in Teilzeit, von Interesse sein könnte. Deshalb ist es wichtig, sämtliche Informationen zum Ausbildungslehrgang, möglichst vielen Südtirolern und Südtirolerinnen mitzuteilen.“