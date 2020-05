„Phase 2“: Der Einzelhandel öffnet wieder seine Türen

Nachdem in der Nacht auf Freitag das Gesetz für den autonomen Weg Südtirols in die „Phase 2“ in der Coronakrise vom Südtiroler Landtag genehmigt worden ist, öffnet am heutigen Samstag landesweit wieder der Einzelhandel.