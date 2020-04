Phase 2: Ex-Premier Renzi für regionalen Weg

„Wenn in es in Umbrien oder in Südtirol keine neue Ansteckungen gibt, dann kann man in diesen Regionen nicht dieselben Einschränkungen aufrecht erhalten, wie beispielsweise in der Provinz von Piacenza“, so der ehemalige Premier Matteo Renzi.„Ein Ministerpräsident sollte nicht auf den eigenen Beliebtheitsgrad achten, sondern auf die Anzahl der Arbeitsplätze, auf die Entwicklung des Bruttoinlandprodukts und auf den internationalen Ausblick“,so Renzi. „Frankreich, Deutschland und Spanien reagieren schneller als wir und schnappen uns Marktanteile weg“. Laut Renzi werden jene, die den Notstand auf diese Weise managen, „Verantwortung über ihre Fehler übernehmen müssen“.Matteo Renzi stützt mit seiner Partei „Italia Viva“ die Regierung Conte.

ansa/zor