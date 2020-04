Phase 2: So geht das Leben nach dem Lockdown weiter

Italien wird ab dem 4. Mai Schritt für Schritt in eine gewisse Normalität zurückkehren. „Wir müssen lernen mit dem Virus zu leben“, so Conte am Sonntag.. Die sogenannte Phase 2 müsse allerdings unter Beibehaltung aller nötigen Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden. Jeder müsse nun respektvoll und diszipliniert handeln. Wenn wir uns nicht rigoros an die Maßnahmen halten, wird die Kurve wieder steigen, so Conte. Und das gilt es, mit allen Mitteln zu vermeiden.Das bedeutet, dass wir weiter Abstand halten und Schutzmasken tragen müssen. Mit Blick auf die Maskenpflicht sagte Conte, Rom werde die Preise für Masken begrenzen. Er sprach am Sonntag von 50 Cent pro Maske. So soll die Spekulation im Handel mit dem Mund-Nasen-Schutz verhindert werden.Außerdem werden nach Ende des Lockdowns am 4. Mai die Covid-19-Zahlen in den einzelnen Regionen aufs genaueste beobachtet. Geht die Kurve wieder nach oben, werde über erneute striktere Maßnahmen verhandelt.Die 60 Millionen Bürger erhalten vom 4. Mai einige Freiheiten, allerdings nicht gleich ihre volle Bewegungsfreiheit zurück. Italiens Schulen bleiben bis zu den Sommerferien dicht. Sie öffnen erst im September wieder.Das Tragen einer Schutzmaske bleibt in der Öffentlichkeit Pflicht, der nötige Sicherheitsabstand ist zu fremden Personen weiter einzuhalten. Die Gefahr einer 2. Welle ist hoch.Ab 4. Mai darf man sich innerhalb der eigenen Region wieder bewegen, in unserem Fall also innerhalb Trentino-Südtirol, dann auch wieder motorisiert und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.Für diese Fahrten muss man die Eigenerklärung NICHT mehr mitführen.Man darf also wieder Verwandte besuchen, auch ohne Dringlichkeit, allerdings immer unter Einhaltung des nötigen Abstands.Größere Familienfeiern und ausschweifende Partys bleiben verboten, sowohl innerhalb des Hauses als auch außerhalb.Parkanlagen und öffentliche Gärten öffnen wieder. Auch hier darf nicht gefeiert oder in großen Gruppen zusammen gesessen werden.Sport darf man jetzt in ganz Italien betreiben, allerdings muss man dafür einen Abstand von 2 Metern einhalten. Einzelsport darf also wieder praktiziert werden, auch im Verein. Teamsportarten dürfen erst ab 18. Mai wieder stattfinden.Kinder dürfen in Begleitung der Eltern Spazieren und auch im Freien spielen.dürfen unter Auflagen wieder stattfinden, die Trauergemeinde darf aus höchstens 15 Personen bestehen und im Freien stattfinden.Auch in die Zweitwohnung darf man sich wieder hin begeben – vorausgesetzt diese liegt in der eigenen Region.In Bezug auf die wirtschaftlichen Aktivitäten sindrelevant. Erwartet wird, dass die Regierung für viele Sektoren Schutzregeln erlässt. Das könnte Arbeit in Schichten, Abstandsregeln und die Pflicht zum Atemschutz bedeuten. Da wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, müssen zudem Schutzkleidung und Handschuhe getragen werden.Schon ab kommenden Montag dürfen einige weitere Betriebe öffnen. Dabei handelt es sich um die Forstwirtschaft (in Südtirol bereits erlaubt) und um jene Betriebe, die landwirtschaftliche Maschinen oder Schiffszubehör herstellen. Mit Priorität anlaufen sollen auch Produktions- und Industriezweige, die auf den Export ausgerichtet sind und welche Gefahr liefen, aus Lieferketten heraus zu fallen.Am 4. Mai darf die Textil- und Modeindustrie, Manufakturen und der Großhandel öffnen.dürfen neben dem Lieferservice ab jetzt auch einen Mitnahme-Service anbieten: Das Lokal muss dafür von den Kunden einzeln betreten werden.Der Detailhandel darf ab 18. Mai öffnen, also Modegeschäfte, Schuhgeschäfte und alle übrigen Geschäfte, die bis dahin noch nicht öffnen durften.Teamsport darf wieder stattfinden, immer unter Einhaltung der nötigen Regeln.Auch Museen, Bibliotheken und archäologische Stätten sollen am 18. Mai wieder öffnen.Bars und Restaurants dürfen ab 1. Juni öffnen. Gastronomen soll aber schon vorher nicht nur Hauslieferungen, sondern auch Angebote zum Mitnehmen erlaubt werden.Der Abstand zur Theke muss einen Meter betragenDer Abstand zwischen 2 Tischen muss 2 Meter betragenKellner und Mitarbeiter müssen Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe tragenAuch Friseure und Kosmetikstudios dürfen voraussichtlich am 1. Juni öffnen, allerdings werde darüber noch beraten, so Conte.Für die Beherbergungsbetriebe gibt es derzeit noch keine klare Perspektive.

vs