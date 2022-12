Philipp Achammer: „Jetzt reicht es!“

„Das ist nicht unser Stil“

„Sämtliche Details und Zusammenhänge werden innerhalb der Partei umfassend offengelegt“

„ Die Bürger in Südtirol haben ganz andere Sorgen als die SVP-internen Diskussionen öffentlich mitzuverfolgen. ” — Philipp Achammer, SVP-Obmann

SVP-Klausur ist verschoben

Vor allem die Polarisierung zwischen scheinbar verschiedenen Lagern, „welche von einigen immer wieder angetrieben wird, hat uns im heurigen Jahr ganz massiv geschadet“, meint der SVP-Obmann. „Eine Sammelpartei, welche von verschiedenen Richtungen lebt, kann dies nicht hinnehmen.“Wer aufrichtig für das Land und die Partei arbeite, habe es nicht verdient, in ein Eck gedrängt zu werden. „Der gegenseitige Respekt ist Grundvoraussetzung, jede und jeder ist mit ihrer bzw. seiner Meinung ernst zu nehmen. Niemand wird stärker, weil der andere schwächer wird! Das ist nicht unser Stil“, betont Achammer.Weil ihm in den vergangenen Tagen mangelnde Transparenz vorgeworfen worden sei, werde er in der aktuellen Spendendiskussion erneut sämtliche Details und Zusammenhängeder Partei umfassend offenlegen.Darüber hinaus habe er am 28. November der SVP-Leitung einen Vorschlag für einen Verhaltenskodex vorgelegt, welcher noch vom Parteiausschuss zu genehmigen sei. Interessenskonflikte sollen dadurch benannt und vermieden werden, Loyalität und Kollegialität werden eingefordert, jegliche nachgewiesene Weitergabe von internen Informationen oder Unterlagen zum Schaden der Partei werde sanktioniert.Die Bürger in Südtirol hätten ganz andere Sorgen als die SVP-internen Diskussionen öffentlich mitzuverfolgen. „Die Zeiten sind unruhiger denn je“, meint Achammer. Die Partei gebe die Themen vor, betont der SVP-Chef klipp und klar. Daher werde er bei der heutigen Parteileitungssitzung einen Vorschlag für eine entsprechende Vorgehensweise vorlegen, „so dass wir im Jänner ein starkes inhaltliches Signal geben können“.Wie berichtet, hat Achammer bereits am Freitag die für 17. Dezember anberaumte SVP-Klausur verschoben – voraussichtlich wird sie im Jänner stattfinden. Es brauche eine „korrekte, faire und respektvolle Aufklärung der internen Vorfälle sowie eine ausführliche Diskussion über notwendige programmatische Schritte“, teilte Achammer in einem Schreiben an die Ortsobleute am Freitag mit.Der festgelegte Termin – der 17. Dezember – sei verfrüht, heißt es in dem Schreiben.