Philippinen: Mehrere Tote bei 2 Explosionen

Bei 2 Explosionen im Süden der Philippinen sind am Montag mindestens 9 Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden. Bei den Opfern handle es sich um 5 Soldaten und 4 Zivilisten, teilte das Militär in dem südostasiatischen Land mit. Zunächst war nach Angaben des Roten Kreuzes ein neben einem Militärfahrzeug geparktes Motorrad, an dem Sprengstoff befestigt war, in die Luft gegangen.