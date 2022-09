Pläne für zweites Gleis schrecken Terlaner Bauern auf

Hansjörg Zelger. - Foto: © zö

Die Bauern hatten vorerst keine Ahnung, was es damit auf sich hatte und wandten sich an die Gemeinde, doch im Rathaus war auch nicht viel zu erfahren, weil ja die Eisenbahnbehörde die Anfrage stellte.„Derzeit gibt es noch kein fertiges Projekt, es hat lediglich erste Aussprachen zwischen den Bahnbetreibern und uns gegeben, wo wir unsere Vorschläge vorbringen durften. Aber bereits in dieser Vorphase sind einige Bauern verständlicherweise beunruhigt“, sagt Bürgermeister Hansjörg Zelger.Wegen des geplanten Baus eines zweiten Gleises auf der Meraner Zugstrecke zwischen Bozen und Meran und einer angedachten weitgehenden Begradigung der Strecke kommen künftig auf die 3 Bahnhöfe auf Terlaner Gebiet – also in Siebeneich, Terlan Zentrum und Vilpian – unweigerlich Neuerungen und Umgestaltungen zu. Obwohl es nur Vorgespräche und Vorverhandlungen zwischen Vertretern von RFI, STA, Gemeinde und Bauern gab und das ganze erst in einigen Jahren umgesetzt wird, sorgten bereits erste Pläne rund um die Neutrassierung für Gesprächsstoff.Laut ersten Plänen könnte der zentral gelegene Terlaner Bahnhof, der laut Bürgermeister Zelger derzeit ein wichtiger Mobilitätspunkt ist und zudem eine Nahverbindung zur Bushaltestelle in Richtung Tschögglberg darstellt, gut 500 Meter in Richtung Norden zur Etsch hin verlegt werden. Dagegen spricht er sich deutlich aus: „Wir haben den Vorschlag gemacht, ob man nicht den Bahnhof am jetzigen Standort für eine Art Regionalstrecke belassen könnte und das zweite Gleis – das für den Viertelstundentakt und die schnelle Verbindung zwischen Bozen und Meran geplant ist – in Richtung Etschdamm verlegen könnte“.Dann wäre die Verbindung zwischen allen Dörfern im Etschtal ebenso gegeben wie die schnelle Durchfahrt für all jene Fahrgäste, die möglichst schnell zwischen Meran und der Landeshauptstadt pendeln wollen.Es wird seit Jahren vom Ausbau der modernen Mobilität zwischen beiden Städte gesprochen. Die kurvenreiche Strecke zu befahren, dauert noch eine Dreiviertelstunde; dank eines zweiten Gleises und einer Begradigung sollte die Fahrzeit auf nur 26 Minuten verringert werden. Die Voraussetzungen für die Neutrassierung wurden 2015 geschaffen, als zwischen dem Land Südtirol und der Gesellschaft RFI ein Rahmenabkommen abgeschlossen wurde.Geplant ist nach der Begradigung der 141 Jahre alten Bahntrasse eine halbstündliche Bedienung aller Bahnhöfe und Haltestellen auf der Linie, zudem die Einführung eines 15-Minutentaktes zwischen Bozen und Terlan oder die Einführung von zusätzlichen Direktverbindungen zwischen Bozen und Meran.