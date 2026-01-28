Wie groß war der Widerstand im Vorfeld dieser Abstimmung? Gibt es in Rom nach wie vor alte Ressentiments gegenüber der Südtiroler Autonomie? Und: Wie groß ist die Gefahr, dass die Autonomiereform doch noch scheitert? <BR \/><BR \/>Antworten auf diese Fragen erhalten Sie hier im <b>STOL-Podcast „Politik aus erster Hand“ mit SVP-Senator Meinhard Durnwalder:<\/b><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de?p=ccfa2cfe-02ff-4f92-a79c-7595fab70be0&e=22db7303-9386-4b4a-aebd-5232a148cd5d&v=1769495445" width="100%" height="450px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n