Polens Ex-Präsident Lech Walesa am Herzen operiert

Bei dem geplanten Eingriff musste die Batterie von Walesas Herzschrittmacher ausgetauscht werden. Nach Angaben seines Sprechers war außerdem ein Teil des Drahts, der ins Herz führt, abgebrochen.Der 77-jährige ehemalige Staatspräsident Polens hatte am Sonntag in einem Video eine emotionale Botschaft an seine Anhänger gerichtet. „Da ich nicht weiß, wann wir uns wiedersehen oder ob wir uns überhaupt wiedersehen, möchte ich sagen, dass ich alles dafür getan habe, um dieser Nation gut zu dienen“, sagte der Friedensnobelpreisträger und fügte hinzu: „Bis bald, falls das Schicksal es mir erlaubt, noch ein bisschen länger auf dieser Erde zu bleiben. Falls nicht, betet für mich.“Walesa hatte im August 1980 als Sprecher der polnischen Gewerkschaft Solidarnosc den Streik der Werftarbeiter in Danzig angeführt. Der Streik führte zur offiziellen Anerkennung der unabhängigen Solidarnosc-Gewerkschaft in Polen - und dazu, dass Walesa als Freiheitsheld in die Geschichte des Landes einging.Für seinen friedlichen Protest wurde er 1983 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Bei den ersten demokratischen Wahlen in Polen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde Walesa dann zum Staatspräsidenten gewählt.

apa