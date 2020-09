Polens Präsident Duda am Freitag beim Papst

Duda, der im Juli wiedergewählt wurde, hält sich seit diesem Mittwoch zu einem Besuch in Italien auf. Neben dem Treffen mit Franziskus am Freitag seien Gespräche mit Italiens Präsident Sergio Mattarella und Ministerpräsident Giuseppe Conte vorgesehen, berichteten polnischen Medien.Nach Aussage des Präsidenten der katholischen Gemeinschaft Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, wird der polnische Staatspräsident auch in der Zentrale der internationalen Organisation im Stadtteil Trastevere empfangen. Man wolle dort mit Duda unter anderem über das Thema Migration sprechen.

apa