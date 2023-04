Polens Präsident: Lassen uns von Putin nicht einschüchtern

Bisher habe man Militärgüter im Wert von drei Milliarden Euro geliefert. Von der Stationierung russischer Atomwaffen in Belarus „lassen wir uns nicht einschüchtern, weil wir einig sind“, so Duda bei einer Pressekonferenz mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. „Der imperiale Krieg Russlands gegen die Ukraine kann uns nicht gleichgültig sein“, sagte Van der Bellen.Mit Duda sei er sich einig, „dass wir weiter als Europäische Union geschlossen hinter einer demokratischen Ukraine“ stehen müssen, so Van der Bellen. Es sei beeindruckend, wie gut die Zusammenarbeit hier in EU funktioniere, so Van der Bellen. „Wenn es hart auf hart geht, können wir uns in der EU aufeinander verlassen.“ Der Bundespräsident kündigte an, dass er sich um die Unterstützung der Ukraine bei der Entminung kümmern werde.