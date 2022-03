Polens Wink mit den Kampfjets MiG-29: Reines Kalkül oder nur billiger Bluff?

Unverhohlen hat das NATO-Mitglied Polen, das im Osten an Litauen, Weißrussland und an die Ukraine grenzt, angekündigt, seine Kampfjets des Typs MiG-29 am US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein (Deutschland) zu stationieren. Über diesen Umweg könnten sie dann der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Was Polen damit bezwecken will, lesen Sie hier.