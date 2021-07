Polit-Zank um eigene Brieftasche

Unmittelbar gebe es weder mehr Salär, noch Nachzahlungen. Allerdings bleibt ein Automatismus bei der Inflation. Einen Termin für die Nachzahlungen gibt es nicht.Dass nachgezahlt wird, steht für Noggler nun aber ebenso außer Zweifel wie für die verärgerte Opposition.„Mit dem in geheimer Abstimmung genehmigten Noggler-Antrag bleibt ein Automatismus bei der Inflationsanpassung, den es bei Normalbürgern schon lange nicht mehr gibt“, so Riccardo Dello Sbarba (Grüne).Auch das Team K kritisierte das Vorgehen: „In einem schwierigen Moment für unsere Gesellschaft ist diese Anpassung der Abgeordnetengehälter ein regelrechter Schlag ins Gesicht für all jenen, die sich gerade in einer misslichen Lage befinden“, so Maria Elisabeth Rieder und Paul Köllensperger.

