Politik gedenkt der Opfer des Novemberpogroms

Politik gedenkt der Opfer

Heute oft immer noch mit dem verharmlosenden Nazi-Ausdruck „Reichskristallnacht“ bezeichnet, markierten die Pogrome für viele Historiker den Beginn der Shoah, der gezielten Auslöschung der jüdischen Bevölkerung. In Österreich wurden im Rahmen der Pogrome im November 1938 rund 30 Juden ermordet, 7800 verhaftet und aus Wien rund 4000 sofort ins Konzentrationslager Dachau deportiert, wo in Folge viele von ihnen umgebracht wurden.Auch berichtet die Literatur von mehreren hunderten Selbstmorden alleine in Wien. Im gesamten „Deutschen Reich“ wurden tausende Synagogen und Geschäfte niedergebrannt, nach offizieller damaliger Lesart 91 Personen getötet, tatsächlich wurden aber während der Pogrome weit mehr Menschen getötet. Rund 30.000 Personen wurden verhaftet.Am Vormittag gedachten die Vertreter der Republik Österreich bei der Shoah Namensmauern-Gedenkstätte im Ostarrichipark (vor der Nationalbank) mit einer Kranzniederlegung den Opfern.Am Mittwoch standen darüber hinaus noch weitere Gedenkveranstaltungen am Programm. Ebenfalls am Vormittag wurde beim Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Shoah am Judenplatz ein Kranz niedergelegt, u.a. in Anwesenheit von Bundespräsident Van der Bellen.Am Abend startet dann der „Light of Hope“-Marsch vom Heldenplatz durch die Innenstadt bis zum Judenplatz.