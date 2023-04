„Politik ist Ausdauersport“: Hanspeter Staffler tritt für Grüne wieder an

In den vergangenen viereinhalb Jahren hat Hanspeter Staffler im Grünen Trio zahlreiche Agenden betreut: Er vertrat die Grüne Fraktion als Experte für den Landeshaushalt im 3. Gesetzgebungsausschuss und setzte sich vehement für bessere Gehälter im Bildungswesen und im öffentlichen Dienst ein. Vor allem aber hat der ausgebildete Forst- und Landschaftsökologe seine Wurzeln wiederentdeckt und sich zunehmend den Themen Natur und Landschaft gewidmet.Die Themenpalette war vielfältig: Erweiterungen von Skigebieten, Pestizidanwendungen, Waldrodungen, Borkenkäfer oder Artenschutz: erst kürzlich wurde sein Gesetzesvorschlag zum Kollisionsschutz für Singvögel an Lärmschutzwänden diskutiert.Als wichtigen Programmpunkt für seine Agenda führt Staffler die Ökowende für Südtirol an. Er sagt dazu: „Neben der Klimakrise ist auch die Naturkrise ein riesiges Problem, leider wird die tägliche Zerstörung von Lebensräumen wildlebender Tiere und Pflanzen weder von der Öffentlichkeit noch von der Landesregierung ernst genommen.“Daher habe er sich nun entschlossen, sich für eine weitere Kandidatur zur Verfügung zu stellen: „Es gibt so viel zu tun, ich brauche noch 5 Jahre“, so Staffler.