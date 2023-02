„Politisches Armutszeugnis“: Sven Knoll über gefährliche Präzedenzfälle

Sven Knoll: Sicher nicht. Damit es überhaupt zu einer Abstimmung über die Einstellung der Arbeiten im U-Ausschuss kommt, braucht es die Mehrheit der Ausschussmitglieder. Wenn wir von der Opposition geschlossen den Saal verlassen, wird es keine Abstimmung geben. Und selbst wenn diese stattfindet und beschlossen werden sollte, die Arbeiten einzustellen, beantrage ich noch am selben Nachmittag, den U-Ausschuss wieder einzusetzen.Knoll: Ich sehe diesen Präzedenzfall als höchst gefährlich an. Ein U-Ausschuss ist ja auch ein Instrument der Kontrolle für die politische Minderheit. Und wenn die Stimmen der Mehrheit ausreichen, einen U-Ausschuss abzudrehen, kann das immer wieder passieren, wenn es der Mehrheit nicht passt.Knoll: Die SVP will nicht, dass er vor dem Ausschuss aussagt, mit der klaren Begründung, dass er dort belastende Aussagen gegenüber dem Landeshauptmann tätigen könnte, die zu Streitereien in der Partei führen könnten.Knoll: Er hat bislang selber nicht drauf geantwortet. Wir haben die uns zugespielte Spenderliste angeschaut und gesehen, dass Betriebe, die für den Landeshauptmann gespendet haben, in der Folge Beiträge erhalten haben. Das muss ja überhaupt nichts Kriminelles sein, hat für mich aber einen Beigeschmack.Knoll: Wenn ich mir die Agentur Zukunvt anschaue, hat das Ganze den Grad des „Geschmäckles“ aus meiner Sicht schon überschritten. Die Agentur hat 2013 und 2018 für den Landeshauptmann den Wahlkampf gemacht und in der Zeit danach immer wieder per Direktvergabe oder über Ausschreibungen öffentliche Aufträge erhalten. Wir haben dazu eine entsprechende Anfrage an den Landeshauptmann gestellt. Seine einzige Antwort war, wir sollen uns die Daten selber heraussuchen.Knoll: Ich bin kein Freund davon, immer sofort zur Justiz zu rennen. Die Aufgabe der Opposition ist die Kontrolle. Und dazu gehört eben auch, genau solche kritische Fragen zu stellen. Deswegen hat die Opposition ja auch das Recht, alle dafür nötigen Unterlagen zu bekommen. Erst wenn man draufkommt, dass schwere Verdachtsmomente da sind, hat man die Aufgabe, zur Justiz zu gehen.Knoll: Nein, noch nicht. Ich will dem Landeshauptmann die Chance geben, die Dinge offen darzulegen, damit wir uns ein Bild davon machen können. Und dann werden wir unsere Schlüsse ziehen. Wenn wir aber keine Antworten bekommen und der U-Ausschuss abgedreht werden soll, heißt das, dass kein Interesse da ist, die Sachen aufzuklären.Knoll: Dass ein Landeshauptmann einen Landtagsabgeordneten anzeigt, hat es in Südtirol noch nie gegeben. Wir vermuten, dass es sich um eine SLAPP-Klage handelt. Das sind Klagen, mit denen man versucht, jemanden mundtot zu machen. Mit solchen Klagen werden die Medienfreiheit und die Kontrollfunktion der Opposition im Landtag vollkommen ausgehebelt. Wir beschuldigen den Landeshauptmann ja nicht. Wir stellen nur Fragen und er gibt keine Antworten. Er trägt ja selber nichts zur Klärung bei.Knoll: Es ist ein politisches Armutszeugnis, wenn man die Dinge nicht offen besprechen kann, sondern jemanden verklagt. Wenn der Landeshauptmann nichts zu verbergen hat, braucht er nur alle Daten auf den Tisch legen. Es würde in seiner Hand liegen zu belegen, dass all das, was uns zugespielt wurde, nicht stimmt. Er aber wählt den Weg der Anzeige. Ich halte das nicht für opportun. Politik findet im Landtag statt, Rechtssprechung im Justizpalast. Diese beiden Dinge müssen getrennt werden.