Polizei beendet Belagerung von Uni-Campus in Hongkong

Nach fast zweiwöchiger Belagerung hat sich die Polizei in Hongkong am Freitag vom Campus der Polytechnischen Universität zurückgezogen. Dort hatten sich schwere Zusammenstöße während der Proteste der vergangenen Monate ereignet. Hunderte Polizisten stellten in dem verwüsteten Gebäudekomplex Beweismittel sicher und entfernten tausende Brandsätze, Pfeile und anderes gefährliches Material.