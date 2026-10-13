Der Widerstand lasse sich nicht ignorieren, so Dipke auf X. Ibn einem Livestream sind etwa ein Dutzend Freiwillige zu sehen, die über ein Tor und Barrikaden springen, um zu dem Gelände zu gelangen. Dort schwenken sie die indische Flagge und rufen Parolen, bevor sie von der Polizei festgenommen werden. Die Polizei von Neu-Delhi reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme.<BR \/><BR \/>Die Proteste richten sich gegen die Wahlkommission. Die Kakerlaken-Bewegung wirft ihr vor, Wählerlisten in riesigem Ausmaß zugunsten der hindu-nationalistischen Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi manipuliert zu haben. Rund 130 Millionen Namen sollen im Vorfeld von Regionalwahlen aus Wählerlisten gestrichen worden sein. Die Wahlkommission und die BJP haben die Vorwürfe zurückgewiesen. Dipke rief die Bewegung als Cockroach Janta Party (CJP) ins Leben, nachdem ein Richter arbeitslose Jugendliche mit Kakerlaken, englisch cockroaches, verglichen hatte. Die Bewegung gilt als eine von Modis größten Herausforderungen.