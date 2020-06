Polizei von Minneapolis soll abgelöst werden

Die Stadtratsvorsitzende Lisa Bender sagte im Nachrichtensender CNN, in Minneapolis solle ein „neues Modell der öffentlichen Sicherheit“ geschaffen werden, „das unsere Gemeinde tatsächlich sicher hält“.Wie die bisherige Polizeibehörde ersetzt werden solle, werde der Stadtrat noch diskutieren. In dem Gremium habe Einigkeit darüber geherrscht, dass die Polizeibehörde „nicht reformierbar“ sei, schrieb das Mitglied Alondra Cano im Kurzbotschaftendienst Twitter.In der Stadt im US-Staat Minnesota war Floyd vor knapp 2 Wochen bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet worden. Ein weißer Polizist war fast 9 Minuten lang auf dem Nacken des unbewaffneten Mannes gekniet, obwohl Floyd wiederholt klagte, er könne nicht mehr atmen.Der Vorfall löste landesweite Proteste in den USA sowie zahlreiche Demonstrationen auch in anderen Ländern gegen Polizeigewalt und Rassismus aus. Die Proteste in den USA gingen am Sonntag weiter.Sie fanden unter anderem in New York und Washington statt. Bei den Märschen durch die Metropolen war die Stimmung der Teilnehmer überwiegend fröhlich und hatte nichts mehr mit den Ausschreitungen voller Wut und Gewalt der vergangenen 2 Wochen gemein. Grund für den Stimmungswechsel ist, dass die Forderungen der Demonstranten nach Polizeireformen unter anderem in Minneapolis, aber auch in New York Gehör fanden.

apa